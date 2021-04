Pikante transfer Tol van Volendam naar Cambuur? "Ik heb nog nergens een krabbel gezet"

Tol (22) gaf eerder aan zijn aflopende contract bij Volendam niet te willen verlengen. "Ik heb de ambitie uitgesproken om de stap naar de eredivisie te maken. Voorlopig ziet het er nog niet naar uit dat wij gaan promoveren", aldus Tol.

Behalve Cambuur zouden ook Heracles en sc Heerenveen interesse hebben in de verdediger die zelf niet op die namen ingaat. "Er zijn een aantal clubs geïnteresseerd."

Voor trainer Wim Jonk was het geen issue dat Tol niet zou spelen tegen Cambuur, omdat de trainer niets had gehoord over een transfer. "Ik weet het niet. Ik kan dan wel elke week vragen hoe de situatie is."