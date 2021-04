Halsema vraagt opening terrassen: "Regels hebben geen overtuigingskracht meer"

Dat zei ze vanavond tijdens het televisieprogramma Beau. "Er is een groot probleem aan het ontstaan met de regels die vanuit Den Haag aan het neerdalen zijn en de wijze waarop mensen daarin geloven", vond Halsema.

Politie

Ze zegt dat de politie steeds vaker tegenover mensen komt te staan. "Terwijl we aan de kant van mensen willen staan." Ze zegt de gezondheidscrisis niet te willen relativeren. "Ik zeg niet dat je zomaar alles van het slot moet gooien, helemaal niet, maar je moet wel zorgen dat de regels en het leven een beetje op elkaar aansluiten."

Deze week was het druk in de parken. Het Vondelpark moest ontruimd worden vanwege een groep die zich niet aan de coronaregels hield, maar ook in het Westerpark, Oosterpark en op het Museumplein stonden veel jongeren. Halsema vindt dat er meer buitenruimte nodig is. "Plekken als Artis, Hortis, die moeten open kunnen. En we hebben de terrassen ook nodig. Ik zie namelijk veel liever dat mensen een beetje geordend op een terras gaan zitten."

Gigantisch

De komende dagen is het een stuk kouder dan begin deze week, maar Halsema vreest dat er een "gigantisch probleem" ontstaat als het opnieuw mooier weer wordt. "De regels hebben geen overtuigingskracht meer."

Begin maart kondigden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge aan dat de terrassen mogelijk open konden tijdens Pasen als de besmettingscijfers zouden dalen. Dat gebeurde echter niet.