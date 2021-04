FC Volendam-trainer Jonk ziet Cambuur verdiend winnen: "Ze speelden met het mes tussen de tanden"

Het is FC Volendam niet gelukt om de koploper in de eerste divisie voor de tweede keer dit seizoen onderuit te halen. "We hebben verdiend verloren", constateerde trainer Wim Jonk na de 3-0 thuisnderlaag tegen SC Cambuur.

"Cambuur speelde met het mes tussen de tanden", aldus Jonk. "Op de goede momenten weten ze waar het over gaat. Wij waren niet professioneel en niet scherp genoeg."

Het zat de thuisploeg op bepaalde momenten ook niet mee. Zo werd Samuele Mulattieri in de eerste helft ten onrechte afgevlagd wegens buitenspel terwijl hij op weg naar de gelijkmaker was. Jonk: "Als het 1-1 wordt, heb je een andere wedstrijd. Maar daar heb je nu niks aan. De 2-0 valt door een blunder van onze keeper (Roggeveen, red.) en dan loop je achter de feiten aan."

Marco Tol erkende dat Volendam geklopt was door de aanstaande kampioen. "Dat denk ik wel ja. Ze wachtten iets meer dan dat ze normaal doen. Ik wil niet zeggen dat we erin tuinden, maar we speelden ze wel in de kaart."