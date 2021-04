Boze woonbootbewoners filmen buren, rechter grijpt in

De woonboten liggen, vanaf de kade gezien, achter elkaar. In 2013 werd er een loopbrug neergelegd die de bewoners van beide woonboten gebruiken. De bewoners van de woonboot die aan de kade ligt, vinden dat hun buren (geluids)overlast veroorzaken en het hek van de loopbrug onterecht open laten. Ze plaatsten daarom meerdere camera's op en rond hun woonboot.

Hek open

Een van de bewoners sloeg de camerabeelden op onder de namen "Gezichten, Harassment, Incidenten, Fluiten, Geluiden, Open Hek video en Overlast na 15 feb". De buren zouden zich schuldig maken aan "hinderlijk staren, de confrontatie opzoeken, provocerende liedjes zingen, hinderlijk fluiten, gekke bekken trekken en vervelende gebaren maken". Ook werd er een logboek bijgehouden en moesten 228 foto's de rechter overtuigen dat de buren het hek opzettelijk open lieten staan.

De advocaat van de buren wees erop dat de bewoners inbreuk maakten op de privacy van zijn cliënten door steeds met een handcamera en twee vaste camera's, door het woonkamerraam en het dakraam van de woonboot, opnames te maken. De bewoners zeggen dat ze zelf door de filmende buren onheus bejegend worden, dat zou ook bij hun bezoekers gebeuren. Ze willen dat het hek weggehaald wordt en in ieder geval nooit op slot gedaan wordt.

Onhoudbare situatie

Volgens de voorzieningenrechter zijn beide partijen in een "onhoudbare situatie van overlast en pesterijen" terechtgekomen, waardoor het woongenot ernstig wordt verstoord. De camera's van de bewoners van de woonboot bij de kade die gericht zijn op de woonboot van hun buren zorgen voor een "enorme hoeveelheid beelden", wat inderdaad een inbreuk is op de privacy. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat die camera's juist provocerend werken.

De camera die alleen gericht is op het hek mag wel blijven. Opnames waarop hun buren staan moeten wel na vijf dagen verwijderd worden. Over het bestaan van het hek heeft de voorzieningenrechter zich niet uitgesproken, omdat er nog een bestuursrechtelijke procedure over loopt, al moet het hek volgens de voorzieningenrechter wel altijd gesloten worden.