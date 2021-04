Jong Ajax pakt punt tegen NAC, Jong AZ onderuit bij ontketend Helmond Sport

Jong Ajax

Jong Ajax trad op De Toekomst aan tegen een van de sterkste ploegen van de afgelopen maanden in de eerste divisie. Toch hielden de Amsterdammers knap stand tegen de Brabanders, die pas na rust de score openden. Via een penalty van El Allouchi kwam NAC op voorsprong. Mendez trok in de 68ste minuut de score gelijk met een voorzet die over NAC-doelman Olij heen zeilde: 1-1.

