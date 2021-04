FC Volendam druipt af tegen koploper Cambuur

FC Volendam heeft in eigen huis een vrij afgetekende nederlaag tegen SC Cambuur geleden. De koploper van de eerste divisie was aan De Dijk met 0-3 te sterk.

Het 'schaakspel' waar Jonk aan refereerde, leek zich naarmate de eerste helft vorderde uit te vouwen, maar na 18 minuten spelen brak Mühren de score open. De topscorer van de eerste divisie kwam voor zijn man bij de eerste paal en tikte een harde voorzet van de rechterkant binnen: 0-1. In de 27ste minuut kreeg Volendam een tweede tegentreffer te verwerken; doelman Joey Roggeveen ging afgrijzelijk in de fout op een afstandsschot, die vervolgens door de benen van de goalie glipte: 0-2.

Koploperskwaliteiten

De koploper in de eerste divisie liet in Volendam zien waarom het al bijna anderhalf jaar bovenaan staat. De ploeg maakte een stugge indruk en drukte steeds meer zijn stempel op de wedstrijd. Daardoor had Volendam moeite met het creëeren van kansen. Op dat soort momenten brengt een standaardsituatie soms de doorbraak en Derry John Murkin was dichtbij de aansluitingstreffer, maar zijn vrije trap van 23 meter trof de lat.

