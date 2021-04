Nieuw hoofdstuk in ellenlang IKC-project: basisschool Het Mozaïek elders huisvesten

Het verzoek van het college van Enkhuizen om 1,69 miljoen euro extra budget vrij te maken voor de bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) in de binnenstad is afgeschoten. Het voorstel kon met een nipt verschil niet op een meerderheid rekenen in de gemeenteraad. Vier partijen kwamen daar voor in de plaats met een ander voorstel: een kleiner IKC, zónder basisschool Het Mozaïek.

In een tweede nipt aangenomen motie dragen de vier partijen een oplossing aan voor de huisvesting van basisschool De Mozaïek, die in het kleinere IKC niet meer zou passen. De vier partijen merkten op dat de school sinds kort bestuurlijk samenwerkt met Montessorischool De Wegwijzer. De beide scholen samen onderbrengen in het leegstaande SMC Ziekenhuis aan de Vijzelstraat is volgens de partijen dan ook een 'logische keuze.'

Een kleiner IKC zou binnen het budget van 2018 kunnen passen, stellen de vier partijen. De gemeenteraad kwam destijds al eens met 2,2 miljoen euro extra over de brug. Dat was bovenop het oorspronkelijke budget van 3,6 miljoen. Een kleiner IKC biedt volgens Keesman bovendien ook de ruimte voor meer woningbouw. "Het lost een deel van de woningnood op én het scheelt geld."

Basisschool de Tweemaster, volgens Keesman het meest dringend gebaat bij een nieuw onderkomen, zou samen met Berend Botje in het kleinere IKC kunnen huisvesten. De motie, ingediend samen met Enkhuizen Vooruit, VVD en Enkhuizen Lokaal kon wél op een nipte meerderheid rekenen in de gemeenteraad.

Daarom stemde de partij niet in met een ruimer budget, maar kwam het met een andere motie. Daarin stelde de SP een ander plan voor: een kleiner IKC, met nog maar één basisschool in plaats van twee.

SP-fractievoorzitter Margreet Keesman ging niet akkoord met het verzoek om extra geld uit te geven, want er is geen budget beschikbaar. Dat benadrukte ze nogmaals aan NH Nieuws. "De knip is leeg. De situatie is totaal anders dan tien jaar geleden. Dan moet je efficiënter en effectiever je plannen uitvoeren en alles zo praktisch mogelijk bekijken."

Geen logische keuze, maar 'totale willekeur en een onuitvoerbare motie', volgens Gaby Alberts, directrice van Berend Botje. "Deze scholen zijn totaal verschillend in onderwijsvorm", merkt Alberts op, verwijzend naar De Wegwijzer als Montessorischool. Ze is 'extreem teleurgesteld' in de uitkomst van de stemming.

"Deze budgetverhoging komt doordat wij hebben uitgevoerd wat de raad ons heeft gevraagd. Secuur met buren omgaan, daar hebben we hele lange gesprekken mee gevoerd. Nu hebben we eindelijk alles rond, is iedereen tevreden en gaat de raad er niet in mee."

Onze stoel

Stichting Kopwerk, koepelorganisatie van basisschool het Mozaïek, wilde nog niet uitgebreid op de beslissing ingaan. "We gaan ons even beraden over hoe we hiermee verder gaan en moeten kijken wat onze achterban, de ouders, willen."

Koepelbestuurder John Deckers merkt wel op dat de gemeenteraad met deze motie 'op onze stoel is gaan zitten'. Hij vult aan: "Het vertrouwen in de gemeenteraad is nu wel tot een dieptepunt gezakt. Er is forst in dit project geïnvesteerd, ook door ons. Wij kunnen ons geen vertraging veroorloven."

Het college van Enkhuizen gaat onderzoeken of de motie uitvoerbaar is en wat daarvoor nodig is. "We kunnen nog niet zeggen wanneer dat duidelijk is", aldus woordvoerder Esther Groen.