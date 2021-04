Saamhorige ouderen vieren 'speciaal jubileum' IJmuidense straat op kleurrijke wijze

De bewoners op het Langevlak in IJmuiden steken hun blijdschap deze week niet onder stoelen of banken. Ze zijn trots op het woonhof, dat deze week een halve eeuw bestaat. Voor de gelegenheid versierden veel inwoners hun balkon, tuin of galerij op kleurrijke wijze. "Dit is een 'supervlak'."

Betty Sleurink van buurtcomité Langevlak vond dat er ondanks het rondwarende coronavirus iets moest gebeuren in de wijk om het jubileum te vieren. "Juist in tijden van corona dachten we: daar moeten we iets leuks mee doen dit jaar. Er zijn ook veel alleenstaanden. Dus kwamen we op het idee om een wedstrijd te houden wie de mooiste versiering kon maken met als thema: vijftig jaar. En kijk is om je heen; dit geeft toch een kick", aldus Betty van het buurtcomité.

Langevlak in IJmuiden bestaat uit drie portiekflats en een aantal eengezinswoningen. De straat ligt in de wijk Zee- en Duinwijk, pal naast het duingebied.

Volgens Betty wonen er vooral veel ouderen die echt iets voor elkaar over hebben. "Zo hebben we hier in de straat twee appgroepen: een voor de leuke dingen, en een voor andere zaken zoals ziekte, overlijden of problemen. Als het lukt, dan lossen we de dingen hier voor elkaar op. Zo doen we bijvoorbeeld al een jaar boodschappen voor een stel dat tijdens de coronacrisis liever geen boodschappen doet."

