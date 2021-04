Brandstichter Singelgarage in hoger beroep tegen straf

De 51-jarige Adrianus K. gaat in hoger beroep tegen zijn straf. De dakloze man stichtte op 1 juli 2020 brand in de Singelgarage in Alkmaar. Vorige maand werd hij veroordeeld tot achttien maanden celstraf, waarvan negen maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast moet hij worden behandeld voor zijn psychische problemen.