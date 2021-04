Henk Grol, Frank de Wit en Tornike Tsjakadoea in actie op EK judo

In totaal reist de judobond met zestien judoka's af naar Portugal. De EK is het laatste nog resterende meetmomenten voor de Olympische Spelen voordat de selectiecommissie een keuze maakt in de gewichtsklassen waarin sprake is van een concurrentiestrijd.

Voor Henk Grol (+100 kg) is een goed resultaat dus belangrijk op het EK. De Haarlemmer is een van de Nederlanders die kans maakt op een olympisch ticket. Amsterdammer Tornike Tsjakadoea (-60 kg) en Heemskerker Frank de Wit (-81 kg) zijn al zeker van deelname aan de Spelen.

Volledige selectie Dames: Naomi van Krevel (-52 kg), Sanne Verhagen (-57 kg), Juul Franssen (-63 kg), Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke (-70 kg), Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis (-78 kg) en Marhinde Verkerk (-78 kg)

Volledige selectie Heren: Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End (-90 kg), Jesper Smink (-90 kg), Simeon Catharina (-100 kg), Michael Korrel (-100 kg), Henk Grol (+100 kg) en Roy Meyer (+100 kg)