Man uit Hauwert bekneld in freesmachine, traumahelikopter ter plaatse

Een man uit Hauwert is vanmiddag bekneld geraakt in een freesmachine. Rond 15.30 uur is de man met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

Het voorval gebeurde in een achtertuin aan de gelijknamige straat. Nadat de brandweer de man heeft bevrijd is hij met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Een traumahelikopter werd vanuit Amsterdam ingevlogen voor eventuele medische ondersteuning, voor het geval dat chirurgische ingrepen nodig waren, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Het is onduidelijk of dit ook nodig was. De man raakte volgens een omstander bekneld in een tuinfreesmachine. De veiligheidsregio bevestigt dit. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet duidelijk.