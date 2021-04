Brand in vliegtuigloods Hilversum niet aangestoken

De brand die vannacht in een vliegtuigloods in Hilversum heeft gewoed, is niet aangestoken. Dat laat de politie Midden-Nederland aan NH Nieuws weten. Rechecheurs deden vandaag op Vliegveld Hilversum een halve dag onderzoek in de loods en de woning die grotendeels afbrandden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brand ontstond vannacht rond 1.30 uur in de loods aan de Rading in Hilversum. Vermoedelijk stonden daar tien tot twintig sportvliegtuigen geparkeerd. Een deel daarvan is volledig in vlammen opgegaan.

De eigenaar en zijn gezin, die boven de loods wonen, zijn door de brandweer in veiligheid gebracht. Ook 38 omwonenden moesten uit voorzorg hun huis uit. Zij werden opgevangen in het nabijgelegen gemeentehuis van Wijdemeren. Enkele uren later mochten ze weer naar huis.

