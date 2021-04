Matthäus Passion-viering van Grote Kerk naar brouwerij: "2,5 uur genieten"

Normaal gesproken klinkt op Goede Vrijdag de Matthäus Passion in de Grote Kerk in Naarden. Door corona gaat de grootste viering met ruim duizend mensen, net als vorig jaar, niet door. Daarom liet Brouwerij Comenius vandaag de integrale versie van het opgenomen meesterstuk door de Nederlandse Bachvereninging horen.

"Naarden en de Matthäus Passion, dat hoort zo ontzettend bij elkaar. Dit is een mooie historische plek, dus ik vind het leuk passen bij elkaar", vertelt brouwer Alex Plas. Hij weet dat de uitvoering in zijn brouwerij niet kan tippen aan de normale ervaring. Desondanks kan de muziek verbinden, volgens hem. "Als je dat aanzet, gaat dat vanzelf. Het openingsstuk geeft al aan: 'er gaat hier iets groots gebeuren', daarna gewoon luisteren en 2,5 uur genieten."

Bezoekers kunnen de beleving ook erg waarderen. "Dit is prachtig, heel mooi. Het kan nu niet in de kerk, dus dit is een hele mooie oplossing."