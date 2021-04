Trampolinespringers mogen voor nu blijven, zoektocht naar locatie gaat onverminderd door

Zolang er nog geen definitieve plannen zijn voor De Springplank, mogen de trampolinespringers van TVIJ blijven trainen in de hal in Velserbroek, zo heeft gemeente Velsen toegezegd. Eerder leek het er nog op dat de leden van de sportclub dakloos zouden worden. "Dit is heel goed nieuws", zegt Sjoerd Hak, voorzitter van de vereniging.

Trampolinehal De Springplank - Google Streetview

Tussen de gemeente Velsen en woningcorporatie Velison wordt gesproken over de herontwikkeling van De Springplank naar woningbouw. Tot het daadwerkelijk zover is, kan het huurcontract wanneer nodig nog twee of drie keer met een jaar verlengd worden. Het huurcontract van de trampolinespringers verloopt op 1 juni 2022. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag werd dit bekendgemaakt, en hoewel Hak nog in afwachting is van de officiële bevestiging van de gemeente, is het goed nieuws voor zijn vereniging. Wel gaf wethouder Bram Diepstraten aan geen 'honderd procent garantie' te kunnen bieden, maar dat mag voor Hak de pret niet drukken: "Het haalt de druk van de ketel, hoewel de zoektocht naar een geschikte locatie onverminderd doorgaat." Driehuis Er wordt door zowel TVIJ als de gemeente gezocht naar een geschikte nieuwe locatie, die hoog genoeg is voor de trampolinespringers, minimaal tien meter. De gemeente opperde het Missiehuis in Driehuis, maar ook dat is volgens Hak geen passende oplossing. "Naast het feit dat dit pand op den duur zal worden verbouwd of mogelijkerwijs gesloopt, is het ook niet geschikt voor onze activiteiten", zegt Hak.

Een andere optie die vanuit de gemeente wordt geopperd is een kerk in Velsen-Noord, maar dat wil de vereniging liever niet. "Wij zitten in Velserbroek, aan de andere kant van het kanaal. Misschien als het de enige optie is om te overleven, maar dan is de kans groot dat negentig procent vanwege de afstand afhaakt", aldus Hak. Spaarnwoude Het idee van de gemeente is om een nieuwe spring- en klimhal in Spaarnwoude te bouwen. Volgens Hak een hele goede optie, met als enige struikelblok dat ze dan afhankelijk zullen zijn van een commerciële partij. "Onze trampolines staan permanent in een hal, dus die ruimte is dan sowieso niet te verhuren. Zit een commerciële partij daarop te wachten?", vraagt Hak zich af. "Daarnaast is de kans groot dat dat voor ons sowieso erg kostbaar wordt. Maar los daarvan kan het zeker een goede optie zijn."

Quote "Voor nu hebben we in ieder geval ademruimte om iets te vinden" Sjoerd Hak, voorzitter trampolinespringvereniging TVIJ

Een mogelijkheid die eerder werd afgeschoten, maar nu weer op de tekentafel ligt, is het Polderhuis in Velserbroek. Afgeketst door TVIJ zelf vanwege de hoge kosten voor een volledige renovatie, maar misschien toch mogelijk als ze alleen het noodzakelijke verbouwen, zo legt Hak uit. "Het Polderhuis staat zoals het er naar uitziet ook een verbouwing te wachten in verband met verduurzaming. Een kleine, goedkope aanpassing aan het Polderhuis zou betekenen dat we in ieder geval de komende jaren een dak boven ons hoofd hebben." Het vinden van de geschikte locatie zal hoe dan ook niet eenvoudig zijn, weet ook Hak. "Maar voor nu hebben we in ieder geval ademruimte om iets te vinden."