Gratis boekje over verzetsman Catrinus Douma toont zijn rol als 'sleutelfiguur'

De van oorsprong Friese Catrinus Douma (1917-1945) heeft als verzetsman een grote rol gespeeld in de Wieringermeer. Hij kan worden beschouwd als sleutelfiguur in het verzet. Dat blijkt uit onderzoek naar de Slootdorper. Zijn levensverhaal is gevat in een boekje.

Anita Blijdorp heeft vervolgens meer onderzoek naar hem gedaan. Wie was deze 27-jarige man en hoe is hij in het verzetswerk verzeild geraakt? Daar kwam waardevolle informatie uit, meldt ze. "Zo blijkt dat hij in het vroege voorjaar van 1944 is ingeschakeld door de top van de landelijke organisatie van onderduikers om een geldbedrag van 70.000 gulden op te halen. Dat bedrag was bestemd voor het verzorgen van onderduikers in deze regio. Hij fietste daarvoor vanuit Friesland naar Barendrecht om het geld op te halen en vervolgens naar de polder."

Overtuigd christen

Op het waarom kwam ook een antwoord, schrijft Blijdorp in de inleiding. "Als overtuigd christen voelde hij zich verplicht dit werk te doen, om hiermee God en zijn vaderland te dienen."

Het boekje, opgebouwd uit informatie uit brieven en documenten van leeftijdsgenoten en interviews, is gratis te lezen via de website van het Historisch Genootschap Wieringermeer.