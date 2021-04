Surinaamse moskee opnieuw bedreigd: "Dit is pure intimidatie"

De Surinaamse moskee in Alkmaar heeft vandaag een brief met vieze luiers gekregen. Op de brief staat: 'Paascadeau voor onze jankerds in de maatschappij'. De moskee ontving eerder al meerdere bedreigingen, maar volgens PvdA-raadslid Mohamed Nabih gaat deze brief verder. "Dit is pure intimidatie", zegt hij.

NH Nieuws

Het raadslid werd vandaag gebeld door de Surinaamse Moskee. "Ze vertelden mij dat ze een luier binnen hadden gekregen met iets aan de binnenkant. Ik heb toen gezegd dat ze het niet moesten openen, want het kan net zo goed poeder zijn wat erin zit." Het is volgens Nabih een nieuw soort intimidatie wat de moskee te verduren krijgt. "Eerder werden er bierflessen gegooid of met stenen. Zelfs een keer vuurwerk, maar deze brief is een nieuwe dimensie." Bij de moskee zijn ze volgens het raadslid erg geschrokken en wisten ze niet goed wat ze ermee aan moesten. "Ik heb de gemeente op de hoogte gesteld en gezorgd dat ze toezicht krijgen van de politie." Facebookpost Met een Facebookbericht wil Nabih dit soort intimidaties onder de aandacht brengen. "Ik ben raadslid geworden om onze samenleving voor iedereen gezellig te houden. Ik wil dat Alkmaar een veilige plek is voor iedereen en dat er geen angst meer is en daar knok ik voor", legt Nabih uit.

Deel Facebookbericht Mohamed Nabih: 'Er is naast vrijheid voor iedereen, ook vrijheid van Godsdienst voor iedereen. Ook Moslims hebben het recht om zich in een moskee te verenigen. Dat is een groot goed in Nederland. De mensen achter deze moskee hebben een prachtige gemeenschap in Alkmaar en daarbuiten. Hardwerkende Nederlanders die ook belasting afdragen. Je kan niet voor de ene groep opkomen en bij de andere groep stil blijven. We moeten een signaal afgeven!'

De politie is momenteel druk bezig met een onderzoek naar de brief. Er worden onder andere vingerafdrukken afgenomen om te achterhalen wie de verzender is. Want wie de moskee keer op keer bedreigd, is nog niet bekend.