24-jarige maakte 'stoere' drillrap na beschieten van man in Purmerend

De daders hebben tijdens de zitting geen berouw getoond voor hun daden. De oudste verdachte heeft een zogenoemde drillrap gemaakt over de schietpartij. Dat blijkt uit getapte telefoongesprekken en zijn verklaring tijdens de zitting. In de rap presenteerde de verdachte zich als een stoere dader, liet hij zich laatdunkend uit over het slachtoffer en rapte hij dat een ruzie met hem fout afloopt.

De schietpartij vond plaats op 20 juni 2020. De 24-jarige verdachte zat achterop bij de andere verdachte op de scooter. Het slachtoffer liep met zijn vriendin over straat. Hij zag het duo langzaam rijden en uitdagend naar hem kijken. De daders keerden een eind verderop om en reden naast het slachtoffer. Hij zag dat de oudste dader een vuurwapen pakte en twee keer schoot, daarna reden ze weg. Het slachtoffer werd levensgevaarlijk in zijn hals geraakt. Door de hulp van zijn vriendin, een passerende motoragent en medische hulp is voorkomen dat hij overleed.

Straffen

De rechtbank concludeerde op basis van het rijgedrag dat er een vooropgezet plan was om het slachtoffer te beschieten. Daarnaast was er langere tijd een conflict tussen de schutter en het slachtoffer. De oudste dader heeft naast vijf jaar celstraf, ook tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. Een psycholoog en psychiater constateren dat hij verschillende stoornissen heeft en zwakbegaafd is. De kans lijkt klein dat hij zich vrijwillig laat behandelen, terwijl de kans op herhaling van een dergelijk conflict aannemelijk is.

De rechtbank gaat er bij de andere verdachte niet vanuit dat het initiatief van poging tot moord niet vanuit hem komt. Wel wordt hij als medepleger aangemerkt, omdat hij als bestuurder van de scooter de schutter in positie heeft gebracht en zo nauw met hem heeft samengewerkt. Daarom krijgt hij vier jaar cel. Daarnaast moeten de daders het slachtoffer een schadevergoeding van 27.000 euro betalen.