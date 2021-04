Erehaag voor overleden snowboardkoningin Bibian Mentel

De maandag overleden snowboardkoningin Bibian Mentel is vandaag in Laren gecremeerd. De uitvaart werd gehouden in kleine kring. Om toch fans en dierbaren ook de kans te geven om afscheid te nemen, had de familie van Mentel opgeroepen een erehaag te maken vanaf haar huis naar het crematorium. Kijk het afscheid hieronder terug.