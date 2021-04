Haarlemse politiek gaat in debat over lotingleed van 34 nieuwe brugklassers

De gemeenteraad van Haarlem gaat binnenkort in debat over het lotingssysteem voor nieuwe brugklassers in Haarlem en omgeving. Dit naar aanleiding van het leed van 34 achtstegroepers, die onlangs te horen kregen dat ze niet terecht konden op de eerste vijf middelbare scholen van hun voorkeur.

Bertine Müller, moeder van één van die getroffen kinderen, sprak de commissie Samenleving van de gemeenteraad gisteravond toe. Haar dochter moet nu naar een school buiten haar top 5, het Coornhert Lyceum, en dat hakt er behoorlijk in. "Zij voelt zich daar niet thuis", aldus Müller. Ook een andere inspreekster vertelde hoe uitloten erin kan hakken bij jonge kinderen.

De ouders zetten vraagtekens bij het proces en zijn onder protest akkoord gegaan. De gemeenteraad wil nu met de ouders in gesprek gaan en daarna debatteren met de wethouder onderwijs over het lotingssysteem en de rol die de gemeente daarin kan spelen. Het is nog niet bekend wanneer die vergadering op de agenda komt te staan.

In dat debat gaan ook de antwoorden een rol spelen die onderwijswethouder Jur Botter geeft op vragen van D66-raadslid Meryem Cimen. Zij wil onder meer weten wat de analyse van hem is om deze situatie in de toekomst in Haarlem te voorkomen.