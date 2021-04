Regionaal Werkcentrum koppelt coronawerklozen aan een baan: "Voor iedereen iets op maat"

Het regionaal werkcentrum voor Groot-Amsterdam is inmiddels meer dan een half jaar actief en begeleidt mensen van werk naar werk. Sinds de start heeft het 130 mensen die door de coronacrisis hun baan zijn verloren, aan nieuw werk geholpen. Operationeel manager Selma Nijhof weet wel waarom het lukt om veel mensen die zich aanmelden aan een nieuwe werkgever te koppelen.

"We zijn een paraplu van netwerk" - Het Regionaal Werkcentrum - NH Nieuws

"Voor iedereen proberen we iets op maat te bedenken. Dat doen we samen met de werkgever en -nemer. Wat wij dus doen is werk-naar-werk-begeleiding. Ook voor de individuele werknemers die zich bij ons melden", legt Nijhof uit. Ruim honderd mensen zijn nu dus geholpen bij deze service van het Werkcentrum. Volgens Nijhof moeten dat er meer worden: "Als je ziet hoe veel tijd en energie we er in hebben gestoken, is dat nog niet zo heel veel. Dat heeft te maken met de steunmaatregelen die er nu nog zijn." Toolkit Als de steun voor bedrijven straks wegvalt en er meer reorganisaties plaats gaan vinden, staat het Regionaal Werkcentrum in ieder geval klaar om werklozen te helpen. "Het is niet alleen het bemiddelen op vacatures, maar ook scholing, rouwverwerking en sollicitatietrainingen. al die instrumenten zitten samen in een zogenoemde toolkit. Op basis van de vraag en behoefte kunnen we die toolkit inzetten." Tekst gaat verder na de video

Arnoud heeft zijn nieuwe werkgever gevonden via het Regionaal Werkcentrum - NH Nieuws

Eén van de mensen die baat heeft gehad bij het werkcentrum is Arnoud Bijl. Deze Amstelvener werkte meer dan 18 jaar voor de Hermitage in Amsterdam als redacteur, maar moest daar na een reorganisatie begin dit jaar vertrekken. Wanneer hij een rondje loopt in de buurt van zijn oude werkgever, komen de herinneringen terug. "Het voelt eigenlijk wel goed. Ik heb hier met zo veel plezier gewerkt, ik word er niet overdreven emotioneel van maar krijg er warme gevoelens bij." ROC Amsterdam Inmiddels is Arnoud sinds een paar weken aan de slag bij het ROC Amsterdam. Hier werkt hij met collega's aan een vitaliteitsplatform voor studenten en docenten. "Het Regionaal Werkcentrum heeft vooral geluisterd naar wat ik van plan was, heeft contacten gelegd en de gelegenheid gegeven om mijzelf te presenteren aan potentiële werkgevers." Arnoud heeft de ambitie om uiteindelijk ook écht voor de klas te staan. "Ik heb vrij veel ervaring in de Nederlandse taal, dus ik wil eigenlijk leraar Nederlands worden. Daar zit behoorlijk veel beroepsperspectief in. Dat lijkt me erg mooi. Misschien kan ik de ingangen bij het ROC daar wel voor gebruiken." Tekst gaat verder na de video

Tzorg werft medewerkers met behulp van het Regionaal Werkcentrum - NH Nieuws

Ook voor werkgevers is samenwerking met het regionaal werkcentrum van enorme waarde. Thuiszorginstelling Tzorg, die onder meer actief is in Uithoorn en Amstelveen, heeft al meerdere mensen aangenomen die via het Werkcentrum zijn aangedragen. Werkzoekenden die zelf niet direct op een vacature in de thuiszorg zouden reageren, komen via het centrum toch in aanmerking voor een baan binnen het bedrijf. Werkethiek Joël, die voor Tzorg werkt, vertelt waarom de samenwerking vruchtbaar is. "Ze komen vaak vanuit de horeca of de schoonmaak. Het leuke eraan, is dat zij wel echt die werkethiek hebben, sociaal vaardig zijn en een dienstverlenende houding hebben. Dat hebben we nodig bij de cliënten thuis."