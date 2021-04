Offertes in de bouw op losse schroeven door stijgende houtprijs

De prijs van hout stijgt momenteel zo snel dat ondernemers in de bouw in financiële problemen dreigen te komen. Dat heeft te maken met opdrachtovereenkomsten die vaak al maanden geleden zijn getekend, maar waarin een prijs is afgesproken die niet langer realistisch is. Hovenier Jeroen Mars uit Koog aan de Zaan waarschuwt zijn klanten dat hij niet altijd meer aan de gemaakte afspraken kan voldoen.

De vraag naar hout is het afgelopen jaar enorm toegenomen. In het buitenland wordt veel opgekocht, maar ook in eigen land wordt flink geklust. "Mensen gaan niet meer op vakantie en kiezen ervoor om in de tuin wat te gaan doen", verklaart Jeroen over de toegenomen vraag. Hierdoor is er steeds minder hout verkrijgbaar, wat de prijs flink opdrijft."Een schuur die vorig jaar nog 3.000 euro kostte, zou nu alleen voor 5.000 euro gebouwd kunnen worden", rekent Jeroen voor.

Houtmarkt 'knettergek'

Op Facebook noemt de hovenier de huidige houtmarkt 'knettergek'. Hij schrijft dat hij dit "nog nooit heeft meegemaakt" in zijn "30-jarige leven als hovenier".