Ouderwetse telefoonpalen geplaatst als 'hangplek' voor zwaluwen

Aan de Oude Haven in Huizen zijn houten palen geplaatst met daartussen ouderwetse telefoondraden. Ze zijn geen onderdeel van het historische Nautisch Kwartier of een retro telecomverbinding, de 'telefoondraden' horen bij de zwaluwentil die daar is geplaatst. Straks moeten de draden gaan dienen als favoriete hangplek voor jonge zwaluwen.

Tot en met de porseleinen isolatoren aan toe zijn de telefoonpalen nagebouwd. Ze passen naadloos bij de zogenaamd oude bebouwing van het Nautisch Kwartier in Huizen. Het lijkt alsof ze er al honderd jaar staan. "Het is nu drie weken geleden dat we de palen hebben geplaatst", vertelt Mieke Pieren-Olijkan van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. "Nou maar hopen dat de zwaluwen ze weten te waarderen."

Er is tot nu toe geen zwaluw te zien. Ze kijken wel uit met een harde wind uit het noorden en een graad of 7. "Toch heb ik gisteren al een zwaluw zien vliegen", zegt Mieke hoopvol. De palen zijn er gekomen met steun van de gemeente Huizen en van het IJsvogelfonds van Vogelbescherming Nederland.

Verstaging

De zwaluwentil die op 't Grosvold staat, wordt al een aantal jaren druk bezocht. "Ieder jaar broeden er meer zwaluwen in de til. Vorig jaar waren negen nesten bezet." Met huiszwaluwen wel te verstaan. Boerenzwaluwen nestelen rondom een boerenerf en gierzwaluwen leven onder dakpannen.

"We weten uit het buitenland, waar nog veel van de telefoonpalen met draden staan, dat zwaluwen er graag gebruik van maken. Zeker jongen die al uit het nest gevlogen zijn, maar die nog wel door hun ouders worden gevoerd, vinden dat fijn. Nu zien we ze vaak zitten op de verstaging van schepen hier in de haven. Als we ze nu kunnen verleiden om op de telefoondraden te gaan zitten, is dat beter. Dan blijven de boten mooi schoon."

Schilderwerk

Er staan inmiddels een paar zwaluwentillen in Huizen. Aan de andere kant van de haven, bij de Waterzuivering, staat er ook een. "Vroeger broedden huiszwaluwen onder de overhang van huizen", vertelt Mieke verder. " Ze waren populair omdat zwaluwen veel vliegen en muggen vangen. Tegenwoordig verwijderen mensen de nesten omdat ze bang zijn voor het schilderwerk van hun huis of omdat ze de vogelpoep vies vinden." Er zijn daardoor nu veel minder huiszwaluwen dan vroeger. Het plaatsen van zwaluwentillen en nu dus ook de 'telefoondraden' is weer een duwtje in de goede richting.