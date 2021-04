Dode lammetjes in het water gedumpt

Op verschillende plekken in de regio zijn dode lammetjes gedumpt. In Zuidoostbeemster en Oudendijk werden meerdere dode lammetjes in het water gevonden.

In Zuidoostbeemster werden eind februari langs de Zuiddijk vier dode, pasgeboren, lammetjes in het Noordhollands kanaal gevonden. De dierenpolitie denkt dat de lammetjes na hun dood in het water zijn beland. Het lijkt erop dat de lammetjes op een natuurlijke manier zijn overleden.

Ongeveer 15 kilometer verderop in Oudendijk werden niet veel later, begin maart, ook dode lammetjes gevonden. Deze lammetjes lagen in het water aan de Beetkoogkade, vlak bij het viaduct over de A7.

De politie schrijft dat 'het dumpen van kadavers een economisch delict is'. De dierenpolitie onderzoekt de zaak en is op zoek naar mensen die meer weten over het dumpen van de dode lammetjes.