Inzamelingsactie voor getroffen eigenaar van uitgebrande vliegtuigloods loopt storm

Er is in korte tijd ruim 35.000 euro opgehaald voor het gezin dat boven de vliegtuigloods woont die vannacht is uitgebrand in Hilversum. Het gezin kon op tijd het huis verlaten, maar volgens de starter van de actie hebben ze niets meer, behalve de kleren die ze snel aan konden trekken.

De brand ontstond vannacht rond 1.30 uur in de loods aan de Rading in Hilversum. De oorzaak van de vuurzee is nog niet duidelijk, maar vanmorgen is duidelijk dat de politie in groten getale aanwezig is om onderzoek te doen.

Volgens de maker van de actie, naar eigen zeggen een goede vriend van eigenaar Ronald, is de eigenaar zijn 'huis, werkplaats en broodwinning kwijt'.

Daglicht

Bij daglicht is te zien dat een deel van de vliegtuigen die in de loods stonden is gered.

"Hij en zijn gezin verdienen als geen ander om nu geholpen te worden weer een bestaan op te bouwen, een nieuwe werkplaats met woning is daar een onlosmakelijk deel van, vandaar deze oproep om allemaal een duit in het zakje te doen", is te lezen op de site van de inzamelingsactie. Mensen voelen zich duidelijk geroepen om te doneren, want het ene na het andere hoge bedrag wordt ingelegd om Ronald te helpen.