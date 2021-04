Noordkop & Texel NL V Remy en zijn vrienden: jonge ringstaartmaki's verstoppen zich achter moeders staart

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zijn we bij de ringstaartmaki's. Daar is net een tweeling geboren. De hyena's mogen vandaag voor het eerst weer naar buiten.

Mama maki - NH

Bij de ringstaartmaki's is het feest vandaag: er zijn net twee jongen geboren. Mama maki loopt niet direct over van enthousiasme als we op kraamvisite komen. Er zitten twee kleintjes aan haar buik vastgeklampt, maar een grote, dikke, staart ontneemt ons ieder zicht. De eerste twee weken klampen de jongen zich altijd vast aan de buik. Daarna verhuizen ze naar de rug. Gelukkig wordt ons geduld beloond en krijgen we toch een glimp van de jongen te zien. De maki's zijn er dit jaar vroeg bij. In het wild, ze komen voor op Madagaskar, loopt de paartijd van april tot juni. De jongen worden dan in augustus of september geboren.

Hyena's kijken nog even de kat uit de boom - NH

Vandaag mogen de hyena's voor het eerst naar buiten in hun nieuwe verblijf. Hun oude verblijf moest plaatsmaken voor de opvang van SOS Dolfijn. Daarom hebben ze tijdelijk in de quarantaine gezeten. Nu mogen ze dus weer van de frisse buitenlucht genieten.

Het grote verblijf moet nog worden goedgekeurd, maar in het separatieverblijf mogen ze alvast rondneuzen. Van harte gaat het niet. Als het luik opengaat blijven ze lange tijd in de deuropening staan. Zelfs de lekkere hapjes die in het verblijf worden gegooid door de verzorgers, kunnen de hyena's niet verleiden over de drempel te komen. Dierverzorger Saskia kijkt daar niet van op: "Hyena's zijn bange poeperds. Ze kijken echt de kat uit de boom. Ze hebben de afgelopen tijd wat verhuizingen meegemaakt, dus ze zijn een beetje op hun hoede." Heel voorzichtig doet een van hen een poging. Ze pakt een paar stukjes vlees van de grond en rent vervolgens snel weer terug naar binnen. Volgens dierverzorger Saskia is dat trouwens goed gedrag: "Wat ik positief vind, is dat ze ook weer makkelijk naar binnen gingen. Binnen is voor hun dus veilig. Dat vinden wij dan weer fijn, want dat betekent voor later dat we ze ook weer makkelijk binnen kunnen roepen als dat nodig is."

Geduld De hyena's zullen nog even geduld moeten hebben voor ze het grote buitenverblijf mogen verkennen. Dit verblijf is bijna klaar en daarna moet het eerst nog worden goedgekeurd. Saskia: "Ik ben al blij dat ze nu weer even de zon in kunnen en dat ze frisse lucht hebben. Nu kunnen ze ook kiezen tussen binnen en buiten."

Nieuwe buren Het zal voor de hyena's nog even wennen zijn, maar dat geldt zeker ook voor hun nieuwe buren, de vogels. Zodra de hyena's zich buiten wagen, slaken zij hun waarschuwingskrijsen. Saskia: "Ze zullen het zeker spannend vinden in het begin. We hoorden al de woestijnbuizerds roepen omdat ze een roofdier zien. Ik ben vooral benieuwd wat onze wauwen ervan vinden en onze zeearend. De zeearend is nogal een stresskipje. Maar het hyenaverblijf is heel groot en de dieren zijn regelmatig uit het zicht, dus ik denk dat de vogels redelijk snel door hebben dat ze niets te vrezen hebben."

