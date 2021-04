Twee uur vol discomuziek: Goede Vrijdagavond wordt disco-avond op WEEFF Radio!

Twee uur lang discomuziek op WEEFF Radio. Martin, Joost en Lars draaien deze Goede Vrijdag alleen maar disco nummers in de Goede Vrijdag Disco Show, tussen 19:00 en 21:00 in het WEEFF Café.

Hang je disco bol maar op en haal je glitter jasje vast uit de kast, want tussen 19:00 en 21:00 hoor je op deze Goede Vrijdag alleen maar disco klassiekers. We toveren de studio van WEEFF Radio om in een echt discopaleis en op de radio hoor je al die discoklassiekers, van Donna Summer en The Four Tops tot de Bee Gees.

Vraag een plaat aan!

Zing je schaamteloos mee met Let’s Groove van Earth Wind & Fire of ken je nog alle danspasjes die horen bij Relight My Fire van Dan Hartman? Of vind je alles van The Isley Brothers nog steeds het beste wat er ooit is gemaakt? Vraag deze platen dan nu al aan!

Stuur jouw favoriete discoknetter in via Whatsapp (06-234054050) of mail met de studio via [email protected]

Luisteren?

De Goede Vrijdag Disco Show hoor je vanavond, Goede Vrijdagavond 2 april tussen 19:00 en 21:00 op WEEFF Radio.