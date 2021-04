Beemster Arboretum 50 jaar oud en toe aan andere naam: "Bomenmuseum is duidelijker"

Sinds zeven jaar is Bram Engberts de beheerder van het arboretum. Hij geeft rondleidingen, is hovenier en woont met zijn gezin op het terrein. Bram trof het in 2014 enigszins verwilderd aan. "We zijn gewoon begonnen met gras maaien waardoor het allemaal toegankelijker is geworden, zodat je niet door de bomen het bos niet meer ziet, maar juist de diversiteit mooi kan zien", vertelt Bram.

De verzameling bomen bestaat uit zo'n 2.600 bomen en struiken. De geuren van de magnolia's verspreiden zich over het gigantische terrein. "Zo'n vijftien voetbalvelden groot", schat Bram. "In 1971 door ingenieur Hans Völlmar begonnen in een oude boomgaard. Hij is hier bomen gaan planten en gaan verzamelen. Het is echt puur uit liefhebberij ontstaan."

Andere naam

Het bos staat op een laag compacte klei, boomwortels zouden daar niet goed doorheen kunnen. Het arboretum doet het, ondanks dat, toch goed. "Een bos in een polder van zware zeeklei is eigenlijk onmogelijk", zegt Bram, terwijl hij wijst op een gigantische Esdoorn van 50 jaar oud: "Kijk hoe groot en dik de stam is en het groeit maar door." Helemaal lyrisch is Bram over de op springen staande knoppen van een kastanjeboom: "Prachtig, die kan niet wachten. Dat zie je", zegt hij.

"Ons doel is om het arboretum zo lang mogelijk in stand te houden", vertelt Bram. Hij zit er aan te denken om de naam Beemster Arboretum te veranderen in Beemster Bomenmuseum. "Dat is, denk ik duidelijker en beter", zegt vertelt hij. "Zodat iedereen weet 'je kan er bomen kijken.'"

Voor de vele kinderen die langs komen met school of een feestje is er een kinderkabouterpad gemaakt. "Dat is een groot succes", vertelt Bram. "Het is ook jammer dat het paaseieren zoeken dit jaar weer niet door kan gaan door de corona. De laatste keer in 2019 waren er 300 kinderen."

Paaseieren zoeken zit er dus niet in, maar van de lente kan wel genoten worden. Het bomenmuseum in Zuidoostbeemster is namelijk iedere dag open.