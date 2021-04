Gewonde bij brand in bedrijfspand Enkhuizen

In de rookruimte van een bedrijfspand aan de Zoutketen in Enkhuizen is vanmorgen rond 5.15 uur brand uitgebroken. De brand is overgeslagen naar het dak. Hierbij is iemand gewond geraakt.

NH Nieuws/ Maarten Edelenbosch

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat aan NH Nieuws weten dat de brand is ontstaan in een rookruimte van het bedrijfspand, waarna het vuur is overgeslagen naar het dak. Daarbij is iemand gewond geraakt. De gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. Verslaggever Maarten Edelenbosch is op dit moment bij de brand. "De brand woedt in een visgroothandel. Er is vooral veel rook, vlammen zijn niet meer te zien", vertelt hij. "De schoorsteen is helemaal vervormd van de hitte." Het lijkt er volgens de verslaggever op dat de brand misschien binnen nog woedt. "De buitenkant van bedrijf is van staal en de brandweer is nu met een slijptol de zijkant aan het openzagen. Het lijkt erop dat ze er dan beter bij kunnen." De woordvoerder laat weten dat de brand nog niet onder controle is. Er zijn op dit moment meerdere brandweerwagens aan het blussen.

