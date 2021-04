VVD hoopt dat stadsbestuur toeristen gecontroleerd terug laat komen

Zo stonden de Wallen in juli plotseling vol met toeristen, ondanks de inzet van hosts en eenrichtingsverkeer in stegen. Het leidde tot verbazing bij bewoners en politieke partijen.

Niet ondenkbaar

"Het is niet ondenkbaar dat zich deze zomer een soortgelijk scenario voordoet, zeker als straks de effecten van het grootschalig vaccineren het mogelijk maken dat maatregelen nog verder dan vorig jaar versoepeld kunnen worden, of zelfs afgeschaft", schrijven VVD-raadsleden Marianne Poot en Claire Martens in schriftelijke vragen aan het stadsbestuur.

Ze willen weten of het stadsbestuur ook vindt dat de herstart van het toerisme vorig jaar "heel plotseling en sneller dan verwacht op gang kwam". Ook vragen ze welke lessen er zijn getrokken en welke voorbereidende maatregelen er nu getroffen worden.

Data

Poot en Martens willen ook weten welke data de gemeente gebruikt om de terugkeer van de toeristen te monitoren. "Wordt er bijvoorbeeld gekeken naar boekingen van treinreizen, vliegtuigtickets, hotels, bed and breakfasts, airbnb en zoekgedrag op internet?" Verder wordt onder meer gevraagd of er afspraken zijn met brancheorganisaties.

Het stadsbestuur liet na de zomer van vorig jaar weten geen massatoerisme meer te willen, onder meer door te zorgen voor een winkelaanbod dat meer gericht is op Amsterdammers.