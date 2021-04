LIVE NH Sport met FC Volendam - SC Cambuur en Telstar - Jong FC Utrecht

AMSTERDAM - Al is de titel voor FC Volendam buiten bereik, het thuisduel tegen SC Cambuur verdient het predikaat topper. Ook Telstar speelt vrijdagavond in eigen stadion; de beloften van FC Utrecht komen op bezoek. Beide duels in de eerste divisie beginnen om 20.00 uur en zijn rechtstreeks op de radio te volgen bij NH Sport.

Pro Shots/Martijn Buskermolen

FC Volendam - SC Cambuur Vanwege het interlandvoetbal kwamen de spelers van FC Volendam afgelopen weekend niet in actie en kon er een week langer worden nagenoten van de 2-1 overwinning op NAC Breda. De koploper speelde wél en kwam van een koude kermis thuis: Roda JC bleek met 3-1 te sterk. Bij Cambuur zitten veel spelers met een Volendam-verleden. Nick Doodeman nam het kortst geleden de Afsluitdijk. NH Sport zocht hem donderdag op de training in Leeuwarden op. Tekst gaat verder onder de reportage over Nick Doodeman

Geen basisplek voor Nick Doodeman tegen zijn oude 'cluppie' FC Volendam - NH Nieuws

FC Volendam-trainer Wim Jonk: "We kennen Nick zijn kwaliteiten, maar Cambuur heeft nog meer kwaliteiten. Cambuur staat niet voor niks het hele jaar dikverdiend bovenaan. Het is een stugge ploeg om tegen te spelen." De aftrap is om 20.00 uur. Je commentator in Volendam is Edward Dekker.

Quote "Cambuur staat niet voor niks het hele jaar dikverdiend bovenaan" FC Volendam-trainer Wim Jonk

Tekst gaat verder onder de video met trainer Wim Jonk

Wim Jonk verwacht een schaakspel tegen Cambuur - NH Sport / Stephan Brandhorst

Telstar - Jong FC Utrecht Telstar verloor afgelopen maandag totaal onnodig bij FC Dordrecht(1-0). Na de domme rode kaart van Cas Dijkstra gaven de Witte Leeuwen de wedstrijd uit handen. "Een harde dreun", aldus Telstar-trainer Andries Jonker. "Dit was een wedstrijd waarvan we hadden bedacht: die moeten we winnen. Dat kon ook met gemak." Desondanks weigert de Amsterdammer de handdoek te werpen als het gaat om plaatsing voor de play-offs. "Zolang er een mogelijkheid is, geloven we erin." Het wedstrijdverslag van Telstar - Jong FC Utrecht krijg je van Erik-Jan Brinkman.

Quote "Zolang er een mogelijkheid is, geloven we in de play-offs" Telstar-trainer Andries Jonker

Tekst gaat verder onder de voorbeschouwing met trainer Andries Jonker

Andries Jonker over het duel tegen Jong FC Utrecht en de ziekenboeg - NH Nieuws

Natuurlijk houden we je in NH Sport ook op de hoogte van de ontwikkelingen op de andere velden. Jong Ajax ontvangt NAC Breda en Jong AZ is op bezoek bij Helmond Sport.