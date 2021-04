Zaalvoetbalclub FC Marlène strikt Jeroen de Groot als nieuwe hoofdtrainer

De Groot (38) was speler bij Hovocubo, 't Knooppunt en ZVV Volendam. Hij speelde 45 keer voor het Nederlands team.

Hij maakte vorige zomer de overstap naar FC Marlène en werd toen assistent van Van der Waals. "Ik wilde bij een club terecht komen waar een gedachte achter zat, in een goede organisatie en een selectie die kan en wil strijden om de prijzen", zo zegt de kersverse trainer in een persbericht van de Heerhugowaarders. "Ik ben er trots op dat ik bij deze mooie club nu de kans en het vertrouwen krijg om die uitdaging verder uit te bouwen. Ik kijk er dan ook erg naar uit om straks weer aan de slag te gaan."

Van der Waals was vele jaren assistent-trainer en nam in de zomer van 2019 het stokje als hoofdtrainer over van Anand Jagdewsing.