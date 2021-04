Afscheid van Bibian Mentel zaterdag met militaire ceremonie

De deze week overleden paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel uit Loosdrecht zal komende zaterdag tijdens haar afscheid geëerd worden met een militaire ceremonie. Na een stoet van Loosdrecht via Hilversum naar Laren, brengen militaire dragers van het Koninklijk huis haar naar het crematorium. Dat heeft de Mentality Foundation bekendgemaakt.

Dit is de route waarlangs belangstellenden zaterdag een erehaag kunnen vormen:

De dienst vindt vervolgens in besloten kring plaats in het crematorium in Laren.

De drievoudig paralympisch kampioene overleed afgelopen zondag op 48-jarige leeftijd, na een 22 jaar durende strijd tegen kanker. Toen werd bij haar voor het eerst botkanker geconstateerd. De ziekte keerde keer op keer terug, maar Mentel wist iedere keer terug te vechten. Totdat ze afgelopen maand te horen kreeg dat ze uitzaaiingen had in haar hersenen en genezing niet meer mogelijk was.

