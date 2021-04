Tranen om ziekenhuiskat Wodka: "Met bronzen beeld blijft 'ie altijd bij ons"

Ziekenhuiskat Wodka krijgt voor altijd een plekje bij het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Het vorige week overleden beestje was erg geliefd bij personeel en patiënten en wordt in brons vereeuwigd. Een crowdfunding, opgezet door personeelsleden Anja van Dijk en Tanneke Goverse, leverde meer dan vijfduizend euro op. "Bizar dat zo'n malle kat zoveel geld ophaalt."

Kat Wodka en baasje Dominique - Tom Jurriaans / NH Nieuws

Aldus een van de initiatiefnemers tegen NH Nieuws. Naast de parkeerautomaat voor de ingang van het ziekenhuis, het lievelingsplekje van de ziekenhuiskat, liggen bloemen en hangt een mooie foto van Wodka. Het beestje had wel degelijk een huis en baasje, maar hij hing gewoon graag rond bij het ziekenhuis. Voor veel mensen was hij een steun en toeverlaat in zware tijden. "Ik heb veel operaties gehad en dan kwam hij altijd lekker even knuffelen dus ik ga dat bijzondere beest ontzettend missen", aldus een bezoekster van het ziekenhuis. Maar Wodka was ziek. De kat had lymfeklierkanker en om Wodka verder lijden te besparen besloot baasje Dominique Bieman het dier in te laten slapen. "Het was ontzettend moeilijk, maar ik merkte aan hem dat hij er vrede mee had. Je verliest eigenlijk je kind." Bekijk hier de hele reportage:

Ziekenhuiskat Wodka wordt vereeuwigd in brons: "Zo blijft 'ie altijd een beetje bij ons" - NH Nieuws

Om de ziekenhuiskat niet te vergeten werd al snel na zijn overlijden een crowdfunding opgezet. Het streefbedrag van 3.500 euro werd ruimschoots gehaald. De teller staat nu ruim boven de 5.000 euro. Volgens initiatiefnemer Tanneke Goverse zegt dat veel. "Het lijkt misschien overdreven, maar Wodka bracht mensen bij elkaar. Het was een hele bijzondere kat en daarom verdient hij een standbeeld." As van wodka Er is al een kunstenares gevonden die een bronzen beeld van Wodka gaat maken. Het monumentje krijgt een plekje bij een boompje vlak bij de bankjes. "Daar lag Wodka altijd lekker te zonnen, dus dat is wel toepasselijk. We willen het beeldje ook laag bij de grond neerzetten, zodat kinderen Wodka kunnen aanraken." In het bronzen beeld wordt ook wat as verwerkt van de ziekenhuiskat. "Op die manier is 'ie altijd een beetje bij ons", vertelt Goverse. Met het overgebleven geld wordt een klein beeldje gemaakt voor baasje Dominique. "Dit doet me ontzettend veel. Ik heb hier eigenlijk geen woorden voor."