Oud-voetballers Van Galen en Keur verwachten dat Jansen blijft bij AZ

Oud-voetballers Barry van Galen en Piet Keur verwachten dat trainer Pascal Jansen ook volgend seizoen de trainer is van AZ. "Directeur Robert Eenhoorn wil er graag controle over hebben dus die zal wel voor Jansen kiezen", aldus Van Galen.

Beide heren zijn positief verrast door Pascal Jansen. "Dat had ik niet verwacht. Hij praat heel goed voor de tv. Hij is rustig en zegt geen domme dingen. Het is geen praatjesmaker", aldus Piet Keur. "Je gunt het hem wel, maar het gaat om de gedachte als club. Wil je naar de top en die stap maken?", vult Van Galen aan.

Naar verwachting zal er binnenkort meer duidelijkheid zijn over wie komend seizoen de trainer is bij AZ.