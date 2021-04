Tom Zwarthoed verruilt handballers van Volendam na dit seizoen voor Cloppenburg

"Het is altijd mijn doel geweest om in het buitenland te spelen en ik zie dit nu als een kans om mij door te ontwikkelen”, zegt Zwarthoed in een persbericht. De rechterhoeker traint dagelijks op Papendal bij de Handbal Academie, die een samenwerking met TV Cloppenburg heeft. Zijn aankomende werkgever komt uit in de derde liga en staat onder leiding van oud-Oranje coach Leszek Krowicki.

Algemeen manager Joost Ooms vindt de transfer een mooie stap voor Zwarthoed: "We zijn trots dat wij jaar in jaar uit talenten zodanig ontwikkelen dat ze kansen krijgen in het buitenland. Tom is het zoveelste Volendamse talent dat een buitenlands avontuur aangaat. Het feit dat Tom opgegroeid en ontwikkeld is in en om onze club maakt ons trots”.