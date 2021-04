Sluis ’t Hemeltje is na jarenlange renovatie klaar voor het nieuwe vaarseizoen

HILVERSUM - De renovatie van Sluis ’t Hemeltje is een feit. Na jarenlange werkzaamheden aan het besturingssysteem van de decennia oude sluis, werd hij vandaag ‘feestelijk’ heropend door VVD-wethouder Arno Scheepers van Gemeente Hilversum. Daarmee kan ook het vaarseizoen officieel van start.

NH Nieuws / Julian Fillekers

“We hebben een lange, grauwe, saaie corona-winter achter de rug”, zegt Scheepers. “Deze feestelijke heropening symboliseert een periode van voorspoed, waarin we weer meer kunnen.” ’T Hemeltje is een bekende plek voor watersporters uit Hilversum en omstreken. Het vormt een belangrijk verkeersknooppunt en is een waar begrip in het Gooi. “Iedereen kent ’t Hemeltje”, benadrukt Scheepers. ‘T Hemeltje is al in gebruik sinds 1937 en is daarmee een vooroorlogse sluis, die in het verleden zelfs deel uitmaakte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De sluis kon worden gebruikt om het water van de Vecht af te pompen en de Horstermeerpolder onderwater te zetten. De sluisdeuren draaien niet open zoals bij de meeste sluizen, maar schuiven juist opzij. Het project Het elektrotechnische systeem van de sluis had volgens de Gemeente Hilversum het einde van zijn levensduur bereikt en moest worden vervangen. In 2017 is de gemeente gaan onderhandelen met de Provincie Noord-Holland over het opknappen van de sluis, die met zijn geschiedenis een lokaal erfgoed vormt. “Het was oorspronkelijk het plan om de sluis dicht te gooien”, zegt Scheepers zorgelijk. “Door protesten is dat godzijdank niet gebeurd.” Uiteindelijk is besloten om de sluis op te knappen en klaar te maken voor volgende generaties.

Wethouder Arno Scheepers heeft 't Hemeltje trots heropend - NH Nieuws / Julian Fillekers

Een sluis is, volgens de wethouder, infrastructureel gezien een ingewikkelde constructie. Het hele project heeft zo’n zeven ton gekost, waarvan 400 duizend euro is bijgedragen door de gemeente Hilversum en de rest door de Provincie. Het diepteverschil van de sluis is niet groot: ongeveer 80 centimeter. Maar een drukke weg, een fietspad én een brug maakten het tot een complex project. Zo verklaart Scheepers dat er twee jaar over werd gedaan totdat de handtekening voor het plan uiteindelijk in 2019 werd gezet. “Dat kun je niet zomaar op een achternamiddag regelen”, benadrukt Scheepers. “Zo’n project kost tijd.” Onzichtbare veranderingen De sluis was dus aan het einde van zijn levensduur en was toe aan grootschalige renovatie. “Het was niet onveilig”, legt Arthur Sollman uit, Operationeel Manager namens de Gemeente Hilversum. “We hebben gelukkig nooit grote problemen gehad, maar als je lang wacht krijg je storingen.”

NH Nieuws / Julian Fillekers

Voor brugwachter André van der Kroon is het nog even wennen. “Er zijn veel aanpassingen met allerlei nieuwe knoppen en functies.” Ook Van der Kroon is blij met de renovatie omdat de sluis zo bijzonder is. Volgens hem is het bijna een ‘toeristische attractie’, omdat het iedere zomer zwart ziet van de boten en fietsers. “Gelukkig werkt alles nu weer perfect”, zegt de trotse brugwachter met een glimlach. Sollman was met zijn team verantwoordelijk voor de opknapbeurt van ’t Hemeltje. Ze hebben alle kabels opgegraven en vervangen. Er zijn allerlei nieuwe sensoren aangebracht. En ook het gehele hydraulische systeem, waarmee de verkeersbrug kan worden opgehaald, is gerenoveerd. “Het meeste dat is aangepast is dus eigenlijk onzichtbaar”, legt Sollman uit. Het authentieke karakter van ’t Hemeltje is daarmee behouden gebleven. De bekende sluis kan er nu de komende 20 jaar tegenaan en is weer helemaal klaar voor het nieuwe vaarseizoen.

NH Nieuws / Julian Fillekers