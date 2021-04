Duizenden extra bezoekers voor Heidense Kapel tijdens coronajaar

Sinds de bouw in 2016 wordt de Kapel bij Stroe al door duizenden mensen bezocht. Maar zo druk als het afgelopen coronajaar is het nog nooit geweest. Meer dan 10.000 mensen, op zoek naar rust en bezinning, wisten de plek te vinden, schat het bestuur van de kapel in.

"Ik ben één van de zes kosters van de kapel, we doen dat om de week. We beginnen op maandagmorgen. Ik luid elke dag de klok. Maandag één keer, dinsdag twee keer en zondag dus zeven keer", vertelt Gerrit Voos. "Voor mij is dit een plek van stilte, rust en bezinning, je komt hier helemaal tot jezelf."

De Heidense Kapel dankt zijn naam aan de tempel uit de voorchristelijke tijd die er ooit moet hebben gestaan. Tot eind 19e eeuw heeft er al een kapel gestaan, maar die werd vanwege een tekort aan gelovigen afgebroken. Voos was een van de initiatiefnemers om de kapel te herbouwen. Met veel steun van de lokale bevolking werd in 2016 de bouw gestart van de huidige kapel.

Booming

"Het afgelopen jaar is het helemaal geweldig gegaan. We denken dat het met de coronacrisis heeft te maken. Mensen gaan meer wandelen en fietsen", legt Voos uit. De kaarsjes die mensen er aansteken, zijn een mooi meetinstrument. Ten opzichte van vorig jaar zijn er bijna 2.700 mensen extra gekomen. "Onze penningmeester heeft berekend dat aan de hand van de verkoop van de kaarsjes zo'n 10.000 mensen de kapel moeten hebben bezocht. Het was echt booming."

De kaarsverkoop steeg afgelopen jaar met bijna 1.400 stuks. "Je zoekt allemaal wat hè, je zoekt gewoon een fijne plek. En dit is een lekker plekkie. En we zijn heel trots dat we dit met elkaar voor elkaar hebben gemaakt met een groep mensen", vertelt Voos. En de stijging heeft nog een mooi bij-effect: een kapel onderhouden kost namelijk niet niks. "Financieel hoeven we ons even geen zorgen te maken."