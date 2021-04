Natuurlijk Noord-Holland: weidevogels nergens dichterbij dan op Landje van Gruijters

Er is geen plek in Noord-Holland waar je weidevogels van zo dichtbij kan bekijken als bij het Landje van Gruijters. Iets ten noorden van Spaarndam staan dagelijks vogelaars te kijken naar kluten, tureluurs en grutto's. Ze staan zo dichtbij, dat je ze met je mobiel kan fotograferen. Als je geluk hebt, landt er een lepelaar voor je neus, of zelfs een roerdomp!

Natuurlijk Noord-Holland - Landje van Gruijters - NH Nieuws

Het is een regenachtige dag als Johan Stuart me rondleidt langs de dijken ten noorden van Spaarndam. Ondanks het miezerweer, is het er druk. Tientallen grutto's staan te rusten. Een grote groep kluten loopt door het water. Ook staan er een paar van deze prachtige zwart-witte weidevogels op de twee kleine eilandjes in het midden van de plas. De eilandjes zijn aangelegd door vrijwilligers van de Stichting Duurzaam Beheer Landje van Gruijters, waar Johan initiatiefnemer van is. "Afgelopen winter hebben we de eilandjes opgehoogd en alle beplanting er af gehaald. Daar houden weidevogels namelijk niet van." Naast kluten, broeden er ook kokmeeuwen. Rabarber Een grote zilverreiger stapt statig door de sloot. "Kijk, met zijn poten wriemelt hij wat over de bodem van de sloot. Vissen die daarvan opschrikken, pikt hij er zo uit." Johan heeft het nog niet gezegd, of een visje spartelt in de gele snavel van de helderwitte vogel, om daarna in zijn keelgat te verdwijnen.

Het landje van Grijters trekt veel natuurfotogafen - NH Nieuws/Stephan Roest

Langs de slootkant komen vreemd gevormde, paarsachtige bloemen op. "Dit is groot hoefblad. Eerst komen de bloemen en daarna pas het grote ronde blad dat veel weg heeft van rabarber. Alleen nog veel groter." De bloemen van het groot hoefblad zijn voor veel insecten belangrijk, omdat ze zo vroeg in het jaar de eerste planten zijn waar ze voedsel kunnen vinden. Unicum Als Johan de rietkraag naspeurt met zijn verrekijker om te zien of de roerdomp die hij hier gisteren zag er nog staat, komt de bruine reigerachtige juist overvliegen. "Kijk nou, daar gaat 'ie!" Cameraman Arnold weet hem nog net op tijd te filmen. "Een unicum." Ik heb zelf in geen jaren meer een roerdomp gezien. Deze dieren leven een verborgen leven, diep in het riet. Ze zijn zo goed als onzichtbaar dankzij hun goede schutkleur. Ook Johan is blij. "Voor mij was het ook al lang gelden hoor, voordat ik gisteren deze roerdomp hier ontdekte." En dat zegt wat: Johan is afgelopen jaar nog verkozen tot SOVON-vogelvrijwilliger van het jaar.

Het Landje van Gruijters trekt veel natuurfotografen - NH Nieuws/Stephan Roest

Rondom het Landje van Gruijters loopt een weggetje, zodat we heel dichtbij kunnen komen. Vogelaars uit Haarlem en omstreken komen dagelijks langs, al dan niet behangen met camera's met enorme telelenzen. Eigenlijk zijn die hier meestal niet nodig. Zelfs met je mobiele telefoon kan je hier mooie natuurfoto's maken van een grutto of een tureluur. "Omdat de vogels hier gewend zijn aan mensen, zijn ze helemaal niet schuw. Zo lang je op de weg blijft, is er niets aan de hand." Het leuke is dat er voor mensen zonder vogelkennis vaak wel iemand in de buurt is die je helpt om te bepalen welke vogels er op dat moment zijn. Waterhoentjes, wintertalingen, bergeenden en al die hier boven genoemde soorten: ze zijn vaste prik op het Landje van Gruijters. Behalve die roerdomp, dat was echt enorme mazzel.