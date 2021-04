Nick Twisk krijgt kijkje in de keuken bij Jong AZ

"Ik mag met een hoger team meetrainen om mezelf uit te dagen", zegt Twisk. "Het is leuk om met oudere jongens mee te trainen want het is wat lastiger. Ik ben tevreden over wat ik heb laten zien deze week."

Twisk merkt tijdens de trainingen dat hij inderdaad uitgedaagd wordt. "Het is natuurlijk fysiek wel zwaarder. De intensiteit is hoger hier, dus dat is wel even aanpassen. Het is een wat hoger niveau al met al dan bij mijn eigen team."