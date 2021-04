Kampeerseizoen weer van start: "Eén grote zorg: ik heb nog maar een plek over"

Blije gezichten, want het kampeerseizoen is weer begonnen. Bij camping Golfzang in Sint Maartensvlotbrug stonden de eerste gasten al vroeg voor de slagboom, druk met wapperende grondzeilen, stoffige stoelen en zoeken naar het afwasteiltje. "Je komt weer mensen tegen, 's middags een borreltje met elkaar. Het is hier top!"

Campingbaas Ruud Moeijes van Golfzang opent de slagboom voor de volgende gast. Hij wijst een van de gasten er in alle rust nog op dat de camper een meter moet verschuiven op de plek. "Mensen hebben er weer zin in. Ik open altijd op 1 april, vaste prik. Zoals je ziet: caravans en schuurtjes worden leeg getrokken. Dan is het een grote puinhoop. Het komt goed, ik maak me absoluut geen zorgen."

Frituurpan

Met grote precisie is de voortent van Ibi en Rita uitgelegd. Ze komen net terug van ruim drie maanden overwinteren op Bonaire. "We komen voor dit, anders waren we gebleven", zegt Ibi. Trees en Arie voelen zich ook helemaal thuis op de camping. "Gezelligheid, mijn zuster staat vlak naast me, samen met mijn moeder van 87. We zien elkaar niet zoveel het hele jaar en dan is dit even leuker", zegt Arie. "En ik ben de enige met een frituurpan op de camping, dus dan weet je het wel", vult Trees lachend aan.

Dit jaar zijn er bijna geen Duitse gasten in de kop van Noord-Holland, maar er komen meer Nederlanders dan ooit zeggen campingorganisaties. Bijna alles is volgeboekt komend seizoen. Zo ook de camping van Ruud Moeijes. "Misschien komt er nog een enkele gepensioneerde Duitser, maar verder is het land op slot. Ik heb alleen nog wel één zorg: er is nog één lege plek. Wie wil, kan me bellen."