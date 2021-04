Nieuwe radiostudio voor RTV Seaport: "Weg naar verdere verbetering ingezet"

De komst van de nieuwe studio is een belangrijke stap voor RTV Seaport. De omroep, die grotendeels leunt op vrijwilligers, heeft een aantal pittige jaren achter de rug. Zo verloor de zender belangrijke medewerkers aan corona en waren er ook financiële problemen.

Inmiddels is het tij gekeerd en is de omroep druk aan het investeren in de lokale nieuwsvoorziening. Voorzitter Theo Koster: "Door deze investering ervaren de vrijwilligers dat er weer in de omroep wordt geïnvesteerd en is de weg naar verdere verbetering ingezet. Dat heeft tevens een positieve aantrekkingskracht op nieuwe vrijwilligers die zich melden."

Samenwerking

De nieuwe studio biedt de omroep daarnaast ook veel technische mogelijkheden, zoals voice-tracking, makkelijkere voorbereiding van programma’s en scherpere muziekkeuze. Dankzij de nieuwe studio wordt het bovendien ook eenvoudiger om programma’s uit te wisselen met andere lokale omroepen uit de IJmond.

In de week van 12 april wordt de studio in gebruik genomen en de live-uitzendingen hervat. Tot die tijd is er non-stop muziek te luisteren