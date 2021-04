Van warmterecords naar natte sneeuw met Pasen

We hadden eind maart te maken met temperaturen boven de 20 graden en diverse datum-warmterecords. Maandag, op Tweede Paasdag, ziet het weer er ineens heel anders uit en komt er ijskoude lucht aan. Ook is er grote kans op hagel- en sneeuwbuien.

Volgens NH-weerman Jan Visser is er zaterdag en zondag nog weinig aan de hand, maar zal maandagmorgen het weer omslaan. "Paasmaandag komt er lucht uit de poolstreken en dat gaat gepaard met regen, natte sneeuw en hagel. De wind valt mee en het wordt rond de zes à zeven graden."

Grillige maand

Dat het weer zo sterk kan wisselen in de lente, en in het bijzonder in april, heeft te maken met het feit dat winterkou nog heel dichtbij is. Het is dus normaal dat het weer ineens zo kan veranderen in de maand april, zegt Visser. "We zagen het ook al een beetje in februari. In april komt het vaker voor. April wordt daarom ook wel de meest grillige maand van het jaar genoemd."

Het koude aprilweer lijkt de dagen na Pasen ook nog aan te houden.