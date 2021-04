Jansen: "Ze hebben de afgelopen tijd flink wat punten gesprokkeld"

"Ik ken 'Petro' vrij aardig. Hij is een winnaar en een overlever en hij probeert dat over te brengen op zijn spelers"

Jansen ziet wat de inbreng van de nieuwe trainer met de selectie van Willem II doet. "Ik ken 'Petro' vrij aardig. Hij is een winnaar en een overlever en hij probeert dat over te brengen op zijn spelers. Dat er voor hun echt wat spel staat als het gaat om in de eredivisie blijven. Het is aan ons om te zorgen dat we die punten daar wel gaan pakken."