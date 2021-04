Haarlem NL V Weidevogelsucces in Hekslootpolder: laatste paren keren terug

De inspanningen van vrijwilligers, boeren, Landschap Noord-Holland en de gemeente Haarlem om de laatste weidevogels van Haarlem te beschermen tegen de vos, zijn beloond: de weidevogels zijn weer teruggekeerd naar de Hekslootpolder en volgens Martijn Struijff van Landschap Noord-Holland is dit een belangrijk kantelpunt. "Na een paar jaar lijkt het aantal weidevogels in deze polder stabiel. Dat de paren van vorig jaar nu weer zijn teruggekeerd, is pure winst."

Zo'n tachtig procent van de weidevogels wereldwijd, broedt in Nederland. De aantallen lopen al tientallen jaren drastisch terug door intensivering van de landbouw. Dat is ook de reden dat er in Haarlem alles op alles wordt gezet om de laatste weidevogels van de stad, te beschermen tegen de vos. "Als wij het in Nederland verprutsen met de weidevogels, dan is het dus wel gedaan", vertelt Andries Kamstra, vogelkenner en vrijwilliger bij het project. De weidevogels hebben een drassig weiland nodig om te broeden en hun jongen groot te brengen. De Hekslootpolder is uitermate geschikt hiervoor, alleen lopen er vossen rond de polder en die eten graag de jongen op. Twee jaar geleden is er daarom een vossenraster met stroom geplaatst rondom de polder om de vossen op afstand te houden. Inmiddels broeden er drie Grutto-paren, een stel Kievieten en Tureluurs. Dit jaar zijn er iets meer gespot dan vorig jaar en daar is Kamstra blij mee. "Dat is goed nieuws, ik heb pas één keer geteld maar er zouden nog Grutto's bij kunnen komen. Dus het gaat de goede kant op."

Quote "Als je er maar zo weinig hebt, is het altijd spannend of ze terugkomen" Andries Kamstra vogelkenner