Politie zoekt tweetal dat met vuurwapen werd beroofd op Museumplein

"Het was heel rommelig in de stad", vertelt een woordvoerder van de politie. Vlak na een vechtpartij bij het Museumplein, waar het gisteren erg druk was, kwam de melding binnen over de straatroof. Bij de vechtpartij raakte één persoon gewond waar een groep jongens bij betrokken was.

Toen de melding over de roof binnenkwam, gingen de agenten al snel twee verdachten achterna die zouden zijn weggerend in de richting van de Willemsparkweg. Op de Alexander Boersstraat werden zij met getrokken vuurwapen aangehouden.

Een derde verdachte rende via de Van Breestraat in de richting van de Cornelis Schuytstraat en werd daar aangehouden. De drie Amsterdamse verdachten zijn 17, 18 en 19 jaar oud en zitten nog vast in afwachting van het onderzoek.

Slachtoffers zoek

De twee slachtoffers van de overval en bedreiging waren echt zoek toen de politie op de melding afkwam. De politie roept daarom getuigen op zich te melden.