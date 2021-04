Opnieuw aanhouding in onderzoek naar doodgeschoten Serdar Ay

AMSTERDAM - De politie heeft gisteravond een 23-jarige Amsterdammer aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij afgelopen oktober in Osdorp. Daarbij kwam de 33-jarige Serdar Ay om het leven. Eerder deze week werd in het onderzoek al een 26-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer opgepakt.

De politie vermoedt dat Ay niet het beoogde doelwit was. Hij reed in de nacht van 19 op 20 oktober in een geleende zwarte Volkswagen Polo. Om iets voor 2 uur in de nacht werd hij onder vuur genomen tussen Vreedenhaven en Hoekenes. Buurtbewoners die de schoten hoorden, belden de politie. Ay werd gereanimeerd en overgebracht naar een ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Na de schietpartij werd er onder het voertuig een peilbaken aangetroffen, een apparaatje waarmee de auto kan worden gevolgd. De volgapparatuur blijkt vijf dagen voor de moord op de hoek van de Nicolaas Beetsstraat met de Kinkerstraat onder de auto te zijn geplaatst. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 oktober rond 3 uur.

De twee aangehouden verdachten zitten in beperkingen, wat inhoudt dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.