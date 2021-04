Fotograferende kunstenaars bij Tata Steel natgespoten door tankwagen: "Een gordijn van water"

Annegien Haselager, kunstenaar en ook cameravrouw bij NH Nieuws, wilde samen met kunstenaar Nell Berger gisteravond in Wijk aan Zee foto's maken van het terrein van Tata Steel. "We zijn bezig met een kunstproject over het gebied", vertelt Annegien. "Dit naar aanleiding van de zwarte sneeuw in februari."

Op een duin die langs het terrein loopt, zetten de kunstenaars hun camera's neer. "We stonden op de openbare weg, langs het hek van het terrein van Tata. We hadden daar uitzicht over de fabriek."

Tankwagen

Een trekker met daarachter een tankwagen komt langsrijden. Volgens Annegien spuit die tankwagen water over de kolen die op het terrein liggen. "Nell zwaaide nog naar degene die in die trekker zat. Hij zag dat die bestuurder zijn telefoon toen pakte en weg reed."

Toen de trekker nog een keer langs kwam, spoot die water in de richting van de kunstenaars. "Het was echt een gordijn van water", zegt Annegien. "Ik had gelukkig mijn jas uit, die gooide ik over mijn camera's heen om die nog een beetje af te dekken."

Tata Steel is aan het onderzoeken wat er precies gebeurd is. "Als het zo gebeurd is, zoals de kunstenaars zeggen, is dat onacceptabel en dan zullen er maatregelen worden genomen. Iedereen binnen ons bedrijf en op ons terrein moet zich houden aan gedragsregels", aldus woordvoerder Ariane Volz.

Aangifte

Annegien en Nell pakken snel hun spullen, wanneer de trekker wegrijdt. "We hebben onze spullen gepakt en zijn snel weg gegaan." Daarop zochten ze contact met de actiegroep Stichting Frisse Wind Nu. "Zij brachten ons in contact met advocaat Benedicte Ficq. Zij zei dat we aangifte moesten doen." De kunstenaars moeten dit nog doen. De politie laat aan NH Nieuws weten dat het incident bekend is en dat ze in afwachting zijn van de aangifte.

Lichamelijk heeft Annegien niks opgelopen tijdens het incident. Het is nog afwachten of haar camera's het nog doen. "Ik ben heel beduusd van de situatie. Ik voel me een beetje raar en mijn hoofd zit vol. Het was zo'n rare, buitensporige actie. Het was zonder aanleiding en heel gericht."