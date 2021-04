Buren ergeren zich kapot aan duivenvoerende Egmondse

Een Egmondse familie is helemaal klaar met de buurvrouw die steeds de duiven voert en het slappe optreden van de gemeente tegen haar. Door het voeren hangen de vogels constant in hun straat rond en poepen de boel onder. De ergernis liep zo hoog op dat uiteindelijk de Raad van State zich er over boog. Die gaf de familie deze week gelijk.