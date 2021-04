Gemeente spoorde 1400 illegaal bewoonde woningen op in 2020

AMSTERDAM - Afgelopen jaar heeft de zoektocht van de gemeente naar illegaal verhuurde woningen 1400 woningen opgeleverd. Particuliere huisbazen verhuurder 344 woningen illegaal, corporaties 563 woningen en er werden 493 leegstaande woningen gevonden. In totaal zijn er 470 boetes opgelegd.

Inmiddels worden de woningen weer legaal bewoond, stelt de gemeente. Net als in 2019 was illegale onderhuur de meestvoorkomende vorm van woonfraude. Bij corporatiewoningen werd er op 514 adressen illegaal onderverhuurd en bij particuliere woningen op 190 adressen. Ook werden er tien boetes uitgedeeld aan de huurders zelf om onderhuur aan te pakken. Het ging in 154 gevallen om illegale vakantieverhuur bij particuliere huisbazen.

Meldingen

Als een huurder wordt betrapt op woonfraude, raakt hij of zij de woning kwijt. Ook kan de huurder sinds vorig jaar een boete krijgen van maximaal € 20.750,- .

Afgelopen jaar hebben 683 Amsterdammers illegale onderhuur gemeld. Illegale vakantieverhuur werd door de coronapandemie vorig jaar veel minder vaak gemeld. Bij particuliere huisbazen ging het in 154 gevallen om illegale vakantieverhuur. Illegale kamerverhuur werd 337 keer gemeld, hennepplantages/drugslabs 307 keer en leegstand 227 keer.