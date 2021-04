De Peiling: Ik ga een zelftest doen als ik met veel mensen in aanraking kom

Sinds gisteren zijn er coronazelftesten te koop bij enkele apotheken. De zelftest kost 8,95 euro en het is de verwachting dat ze uiterlijk eind april bij alle apotheken, supermarkten en drogisterijen verkrijgbaar zijn, meldt de NOS. De test is niet geschikt bij klachten maar vooral bedoeld als extra check wanneer je met veel mensen in contact komt.

De Peiling - Adobe Stock

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de test bedoeld voor als je veel in contact komt met mensen, naar school moet, of als je werkzaam bent in een functe waarin thuiswerken niet mogelijk is, zo valt te lezen op de site van de overheid.

De Rijksoverheid komt ook met een waarschuwing. Zo is de uitslag van een zelftest minder nauwkeurig en niet geschikt als je coronaklachten hebt, dichtbij iemand met corona was, of terugkeert uit een risicogebied. Zinvol Jaap van Dissel van het RIVM noemt de sneltesten zinvol omdat ze coronabesmettingen aan het licht kunnen brengen bij mensen zonder klachten. Maar er is ook een risico dat het aantal besmettingen oploopt, zo waarschuwde hij. De sneltests zijn nooit honderd procent betrouwbaar en dan "ga je dus gevallen missen die wel degelijk het virus bij zich dragen, maar negatief testen", zei Van Dissel tegen de NOS. Volgens hem is het erg belangrijk om de basismaatregelen, zoals afstand houden, dus niet los te laten na zo'n test. Als je die na een vals-negatieve uitslag loslaat, "heb je dus een grotere kans op verspreiding in zo'n situatie".